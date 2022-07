Nach Militärputschen in Mali im August 2020 und im Mai 2021 haben sich zudem die Beziehungen des westafrikanischen Landes zu westlichen Staaten deutlich verschlechtert.

»Wenn wir dort nicht ausreichend Hilfe leisten, ist es sehr bald zu spät«

Der für Afrika zuständige US-General hat erst vor wenigen Tagenvor einer Ausbreitung von Terrorgruppen in der Sahelzone gewarnt. Er sei alarmiert, vor allem wenn er nach Mali und Burkina Faso schaue, sagte General Stephen Townsend den »Stuttgarter Nachrichten« am Donnerstag. »Das erinnert mich wirklich an die frühen Jahre des Krieges gegen die Terroristengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak.« Ableger des IS oder der al-Kaida destabilisierten sehr schnell immer größere Gebiete der westlichen Sahelzone, sagte der Kommandeur der US-Truppen in Afrika. Die Region erstreckt sich südlich der Sahara etwa vom Atlantik bis zum Roten Meer.