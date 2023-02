Nach dem Abschuss des Ballons haben die USA in den vergangenen Tagen noch drei verdächtige Flugobjekte vom Himmel geholt. Am Freitag wurde ein zweites Objekt in der Nähe von Deadhorse, Alaska, abgeschossen. Ein drittes Objekt wurde am Samstag über dem kanadischen Yukon zerstört. Am Sonntag schoss ein US-Jet das bislang vierte Flugobjekt über der Grenze zwischen den USA und Kanada über dem Huronsee ab.