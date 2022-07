Fotos und Videos vom Einsatz berittener Grenzschützer nahe der texanischen Stadt Del Rio an der Grenze zu Mexiko hatten im September 2021 Empörung ausgelöst. Zu sehen war unter anderem, wie ein Polizist vom Pferd aus einen Haitianer an seinem T-Shirt packt. Auf anderen Bildern wirkt es so, als würden Polizisten drohend ihre langen Zügel schwingen.

Videos, Fotos und Augenzeugenberichte der Vorfälle seien »sorgfältig« ausgewertet worden, sagte Magnus. Der anfängliche Eindruck, dass Migranten mit Zügeln geschlagen wurden, habe sich nicht bestätigt. Die Untersuchung kam demnach aber zu dem Schluss, dass »Pferdepatrouilleneinheiten eingesetzt wurden, die nicht über eine angemessene Ausbildung, Aufsicht und Koordination verfügten«.