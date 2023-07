Kritik an Trump und Biden Bericht legt Mängel bei US-Krisenmanagement in Afghanistan offen

Biden zeigte sich uneinsichtig, als er am Freitag bei einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob er zugeben würde, dass die USA vor und während ihres Rückzugs Fehler gemacht haben. »Erinnern Sie sich, was ich über Afghanistan gesagt habe? Ich habe gesagt, dass al-Qaida nicht dort sein würde«, sagte Biden. »Ich sagte, wir würden Hilfe von den Taliban bekommen. I was right.«

Im Juli 2022 töteten die USA den Qaida-Führer Ayman al-Zawahri bei einem Drohnenangriff in seinem Haus in Kabul. Dies ist Teil dessen, was die Regierung Biden als »über den Horizont« hinausgehende Fähigkeit bezeichnet, die Gruppe nach dem Abzug ins Visier zu nehmen.