Am Dienstag berichtete zunächst das »Wall Street Journal« unter Bezugnahme auf nicht näher benannten Quellen innerhalb der Regierung von den Plänen, Dutzende Panzer in die Ukraine schicken zu wollen. Auch die »New York Times« meldete eine Kehrtwende. Was die Zeitung jedoch auch berichtet: Es könnte Monate oder gar Jahre dauern, bis die versprochenen Abrams für den Kampfeinsatz in der Ukraine bereitstehen.

Während das Treibstoff-Argument Experten zufolge nur ein Teil der Wahrheit sei, könnten Abrams-Panzer doch trotz Gasturbinen mit jeder Art von Kraftstoff betrieben werden, sei das Problem eher ein logistisches. Eine »Herkulesaufgabe«, wie es der ehemalige Viersternegeneral Robert B. Abrams der Zeitung gegenüber nannte. »Die Zeit, die nötig wäre, um dorthin zu gelangen – um die Vorräte aufzubauen, die Fahrzeuge zu liefern, die Besatzungen auszubilden, die Mechaniker zu schulen, alles zu beschaffen, was man braucht – wie lange würde das dauern?«, sagte Abrams, der den Angaben zufolge über umfangreiche Erfahrungen mit jenem Panzer verfügt, der nach seinem Vater, General Creighton Abrams, benannt wurde: »Ich weiß es nicht, aber es sind keine 30 Tage, das kann ich Ihnen sagen.«