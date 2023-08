In Israel ist »Arrow« nur eines von drei Verteidigungssystemen gegen Angriffe aus der Luft. Der »Iron Dome« soll das Land gegen Raketen kürzester Reichweite und Mörsergranaten aus den besetzten Gebieten schützen. Es ist im Einsatz seit 2010 und hat bereits viele Angriffe erfolgreich abgewehrt. Das System »David's Sling« richtet sich gegen ballistische Raketen mit einer Reichweite von 70 bis 300 Kilometern und gegen Flugzeuge. Das »Arrow«-Programm soll hingegen Attacken auch von Mittelstreckenraketen unmöglich machen, etwa jene, mit denen Iran das Land bedroht.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im vergangenen Jahr den Aufbau einer gemeinsamen Luftabwehr in Nordeuropa angekündigt und eine deutsche Führungsrolle betont. Es gebe erheblichen Nachholbedarf bei der Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft und aus dem Weltraum, hatte Scholz gesagt. Daher werde Deutschland in den kommenden Jahren »ganz erheblich« in die Luftverteidigung investieren. »Zugleich wird Deutschland diese zukünftige Luftverteidigung von Beginn an so ausgestalten, dass sich daran auch unsere europäischen Nachbarn beteiligen können, wenn das gewünscht wird – etwa Polen, Balten, Niederländer, Tschechen, Slowaken oder unsere skandinavischen Partner«, sagte Scholz.