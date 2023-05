Mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington ist der Anführer einer rechtsextremen Miliz zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der Extremist Stewart Rhodes von den »Oath Keepers« war bereits im November der »aufrührerischen Verschwörung« für schuldig befunden worden. Am Donnerstag legte ein Gericht in der Hauptstadt das Strafmaß fest. Dies ist die höchste Strafe, die wegen des Angriffs auf den Sitz des Parlaments im Januar 2021 bislang verhängt wurde, wie US-Medien berichteten.