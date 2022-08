Weißes Haus über Entscheidung in Idaho erfreut

Das Weiße Haus zeigte sich angesichts der Entscheidung erfreut. »Dieses Urteil wird ernsthaften Schaden für Frauen in Idaho verhindern«, teilte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre mit. Sie kritisierte dabei eine Entscheidung in Texas, wo ein Gericht am Dienstag zur gleichen Frage das Gegenteil entschieden hatte. US-Justizminister Merrick Garland sagte, die Entscheidung in Idaho stelle sicher, dass Frauen in dem Bundesstaat die Behandlung bekommen könnten, die ihnen nach Bundesrecht zustehe. Man werde weiter jedes Mittel nutzen, um die reproduktiven Rechte zu verteidigen, sagte Garland.