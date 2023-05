Hochstapler im US-Kongress Der Fall George Santos – was bisher geschah

Santos gibt Ende Dezember erstmals Unwahrheiten in seiner Biografie zu – so habe er nie bei den Banken Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet und keinen Hochschulabschluss erworben, sagt er. Zudem sei er nicht Jude, sondern Katholik. Seinen Sitz im Kongress, sagt Santos, wolle er behalten. Trotz all der Lügen, die eigentlich das Vertrauen für ein politisches Amt unterminieren.

George Santos und die Justiz

Von Beginn der Berichterstattung an steht Santos auch im Fokus von Ermittlungsbehörden. Dabei geht es aber weniger um die bizarren Angaben in seinem Lebenslauf – sondern ums Geld. Vergleichsweise harmlos mutet da noch die Wiederaufnahme eines Verfahrens in Brasilien an: Dort soll er 2008 ein gestohlenes Scheckbuch benutzt haben, um in einem Geschäft Waren im Wert von 700 Dollar zu kaufen.