Nach Urteil gegen Trump Die Doppelkrise, die Joe Biden das Amt kosten kann

Haushaltsstreit in Washington, mehr Migranten an der Grenze zu Mexiko: Bekommt US-Präsident Biden die Probleme nicht in den Griff, droht 2024 ein Comeback Donald Trumps – trotz dessen jüngster Blamage vor Gericht.