Einen Tag nach Bekanntwerden der Anklage in der Affäre um US-Geheimdokumente hat Ex-US-Präsident Donald Trump das ermittelnde Justizministerium öffentlich scharf angegriffen. Bei der Klage handele sich um eine politisch motivierte Kampagne, um ihn an einer Rückkehr ins Weiße Haus zu hindern, sagte er am Samstag bei einer Veranstaltung seiner republikanischen Partei im Bundesstaat Georgia.