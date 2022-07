Seit seiner Abwahl kokettiert Trump immer wieder mit einer erneuten Kandidatur. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinanderfolgen oder nicht. Trump wäre bei der Wahl in gut zweieinhalb Jahren 78 Jahre alt. »Diese unglaubliche Reise, auf der wir uns gemeinsam befinden, hat gerade erst begonnen«, sagte Trump.

In Arizona liefert sich Trump zudem mit seinem ehemaligen Vize-Präsidenten Mike Pence eine Art Stellvertreter-Duell. Pence warb am Freitagabend ebenfalls in Arizona für die Unterstützung der Republikaner, allerdings auf einer anderen Veranstaltung: Er stellt sich im Rennen um das Gouverneursamt hinter die konkurrierende Kandidatin Karrin Taylor Robson. Der frühere US-Präsident Trump und sein Ex-Stellvertreter Pence kämpfen um Einfluss in der Republikanischen Partei. Aus den ehemaligen Verbündeten sind erbitterte Rivalen geworden.