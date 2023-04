Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Mit mir in 1600 Pennsylvania Avenue wird niemand einen Finger auf eure Schusswaffen legen, genauso wie in den vier Jahren, in denen ich euer Präsident war.«

So macht Donald Trump Wahlkampf bei der NRA, dem mächtigsten Waffenlobbyverband der USA. Und das, nachdem allein in den vergangenen Wochen bei Amokläufen elf Menschen getötet wurden.

An einer Grundschule in Nashville, Tennessee, tötete eine Angreiferin drei Kinder und drei Erwachsene und wurde dann selbst von Polizisten erschossen.

In einer Bank in Louisville, Kentucky tötete ein Mann fünf Menschen – und starb dann selbst ebenfalls nach einem Schusswechsel mit der Polizei.

Laut Trump aber hat all das nichts mit den lockeren Waffengesetzen in den USA zu tun.

Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Das ist kein Waffenproblem, das ist ein Problem mentaler Gesundheit, ein soziales Problem, ein kulturelles Problem, ein spirituelles Problem.«

Trumps Worte kommen wenig überraschend. Vor allem republikanische Politiker bemühen sich regelmäßig um die Unterstützung der NRA. Schon 2016 wurde Trumps Kandidatur stark von der NSA unterstützt. Nun, da er im kommenden Jahr wieder Präsident werden möchte, hofft er erneut auf diese Hilfe.

Wird Trump der republikanische Kandidat, so dürfte er erneut gegen Joe Biden antreten. Der amtierende Präsident will seine offizielle Kandidatur bald offiziell verkünden. Was die Waffengesetze angeht, hat er eine ganz andere Meinung als Trump. Der Demokrat reagierte auf den Amoklauf in Nashville mit einem Appell.

Joe Biden, US-Präsident:

»Ich fordere den Kongress erneut dazu auf, das Verbot von Sturmgewehren zu verabschieden. Verabschiedet es. Es sollte keine parteipolitische Frage sein, sondern eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wir müssen jetzt handeln.«

Nach der Tat in Louisville folgte erneute eine Stellungnahme vom Weißen Haus.

Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses:

»Der Präsident hat heute wieder mal die Republikaner im Kongress dazu aufgefordert, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, um Sturmgewehre und Magazine mit hoher Kapazität zu verbieten, um eine Pflicht zur sicheren Verwahrung von Schusswaffen zu erlassen und die Haftungsimmunität der Waffenhersteller aufzuheben. Das sind Handlungen des gesunden Menschenverstands, um die wir bitten dürfen und die wir jetzt bekommen sollten.«

Nashville und Louisville sind nur die jüngsten Schlagworte in der Debatte um Waffengewalt in den USA.

Seit drei Jahren gibt es jährlich mehr als 600 sogenannte »mass shootings«, dazu zählen Vorfälle mit mindestens vier Verletzten.

Und: Im gleichen Zeitraum wurden immer um die 20.000 Menschen pro Jahr durch Schusswaffengewalt getötet.

Beide Zahlen sind im vergangenen Jahrzehnt stark gestiegen. Und auch gemessen an der Einwohnerzahl ist das extrem viel mehr als in anderen so weit entwickelten Ländern.

Dass all das auch am einfachen Zugang zu Waffen liegen könnten, will Trump wiederum nichts wissen.

Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Jahr für Jahr machen die Demokraten in Washington vernünftige Sicherheitsmaßnahmen an Schulen zur Geisel ihrer radikalen Agenda der Waffenkontrolle, die in praktisch allen Fällen nichts dafür tun würde, Angriffe durch wahnsinnige und gestörte Einzelne zu verhindern. Und von denen haben wir viele, viele kommen in unser Land, aber wir schaffen sie raus. Unser Land ist seit Jahrhunderten randvoll mit Waffen und bis ungefähr zum Jahr 2000 hat niemand über Massaker an Schulkindern gesprochen. Da ging es wirklich los und sie haben angefangen, davon zu sprechen.«

Bei manchem außerhalb der Politik löst die Situation mittlerweile nur noch Frust aus, wie bei diesem Arzt nach der Tat in Louisville.

Jason Smith, University of Louisville Health:

»Und Menschen sagen, dass sie müde sind. Aber ich bin mehr als müde. Ich bin platt. Man kann nicht endlos oft einen Raum betreten und jemandem sagen, dass morgen jemand nicht nach Hause kommt. Es bricht dir das Herz, wenn jemand ›Mama‹ oder ›Papa‹ schreit. Es wird einfach zu hart, das jeden Tag zu machen. Und ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich bin Arzt. Ich kenne die Lösung nicht. Aber alle, die Gesetze machen, auf Bundesstaats- und Landesebene, würde ich gern einfach bitten, irgendetwas zu tun. Denn nichts zu tun – das ist es, was wir bisher getan haben – funktioniert nicht. Wir müssen irgendetwas tun, denn es gerät außer Kontrolle, in unserer Stadt und in unserem ganzen großartigen Land.«

Die Präsidentschaftswahl ist in anderthalb Jahren. Bis dahin dürfte auch das Thema Waffengewalt wieder mal ein Dauerthema bleiben. Und gerade mit jedem weiteren tödlichen Vorfall wird die Diskussion in der Agenda wieder nach oben rücken.