Zwischenfall in Washington Bewaffneter Trump-Fan nahe Obamas Haus festgenommen

Bei dem Mann soll es sich demnach um einen 37-jährigen Anhänger handeln, der am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt war und per Haftbefehl gesucht wurde. Nach Angaben der »Washington Post« führte der Mann in seinem Kleinbus Schusswaffen mit sich. Bevor er festgenommen wurde, soll er versucht haben, vor Mitarbeitenden des Secret Service zu fliehen. Ob die Obamas zum Zeitpunkt der Festnahme zu Hause waren, ist nicht bekannt.