Donald Trump im Wahlkampfmodus »Wir brauchen einen Präsidenten, der ab dem ersten Tag bereit ist, loszulegen«

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat mit Auftritten in zwei US-Bundesstaaten seine Kampagne für die Präsidentenwahl 2024 eingeläutet. In New Hampshire und South Carolina stellte er jeweils sein Wahlkampfteam für die Staaten vor. Er sei wütender und engagierter als je zuvor, sagte Trump vor einer kleinen Menschenmenge in New Hampshire.