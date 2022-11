Eine Entscheidung steht noch aus: In Georgia wird der Senatssitz in einer Stichwahl entschieden. Trumps Kandidat Herschel Walker tritt gegen den demokratischen Amtsinhaber Raphael Warnock an. Georgia galt im Vorfeld als möglicher leichter Sieg für die Republikaner. Doch Walker, ein einstiger Football-Star, machte im Wahlkampf vor allem mit Skandalen auf sich aufmerksam. So werfen zwei Ex-Geliebte dem verbrieften Abtreibungsgegner vor, sie zu Schwangerschaftsabbrüchen genötigt zu haben. Wie es für die Republikaner in Georgia auch hätte ausgehen können, zeigt die Gouverneurswahl: Der republikanische Gouverneur Brian Kremp, der sich gegen Trump gestellt hatte, wurde bei den Midterms mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt.