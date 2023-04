Finanzielle Angaben unkorrekt?

Trump war am 30. März als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte in insgesamt 34 Punkten angeklagt worden.

In dem neuen Fall geht es um jährliche Angaben zur finanziellen Lage von 2011 bis 2021. James’ Vorwürfen zufolge soll die Trump-Familie ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um so beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. Auch die Deutsche Bank soll James zufolge solche Kredite gewährt haben.