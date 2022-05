Über den früheren Präsidenten Donald Trump wurden schon viele Enthüllungsbücher geschrieben. Ab der kommenden Woche wird in den USA ein weiteres erhältlich sein. Der frühere Verteidigungsminister Mark Esper berichtet in seinen Memoiren über seine Zeit mit dem damaligen Präsidenten – und sorgt bereits vor der Veröffentlichung in den USA für Schlagzeilen.

Die »New York Times« berichtete am Donnerstagabend über Espers Buch, das am Dienstag erscheinen sollen. In »A Sacred Oath« (Auf Deutsch etwa: »Ein heiliger Eid«) beschreibt der Politiker demnach zahlreiche Anekdoten aus der Zeit mit Trump. So habe Trump unter anderem vorgeschlagen, Raketen auf Drogenlabore in Mexiko abzufeuern, um diese zu zerstören und so den Schmuggel von Drogen in die USA zu verhindern. Der damalige Präsident habe diesen Vorschlag mindestens zweimal gemacht.