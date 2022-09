In deutlichen Worten hat US-Präsident Joe Biden vor einem Ende der Demokratie in den USA gewarnt: »Donald Trump und die Maga-Republikaner repräsentieren einen Extremismus, der die Grundfesten unserer Republik bedroht.«

Mit diesem Satz in einer Rede vor gut einer Woche hat er auf die angespannte politische Lage reagiert. Denn seit der Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago hat sich der Ton in den USA noch mal verschärft. Bewaffnete Trump-Fans drohen, gegen die Regierung vorzugehen.

In dieser Podcastfolge erklärt US-Korrespondent René Pfister, wie sich die republikanische Partei radikalisiert hat und warum immer mehr Beobachter vor Anschlägen oder gar einer Art Bürgerkrieg in den USA warnen.

