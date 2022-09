Die Botschafterin der USA in Deutschland, Amy Gutmann, hat die Bundesregierung aufgefordert, den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland stärker zu unterstützen. Sie begrüße und bewundere sehr, was die Deutschen für die Ukraine täten, sagte Gutmann in der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. »Dennoch: Meine Erwartungen sind noch höher an Deutschland.«