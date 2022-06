Der jüngste Raketentest erfolgte zu einem Zeitpunkt wachsender Unsicherheit in der Region. Es war bereits die 17. Runde von Raketentests durch Nordkorea in diesem Jahr. Das Land will nach Meinung von Experten sein Raketenarsenal modernisieren und möglicherweise auch den Druck auf die USA erhöhen, damit diese konkrete Verhandlungsvorschläge vorlegen.

USA bringen eigene Sanktionen auf den Weg

Laut einer 2017 beschlossenen Sicherheitsratsresolution sind Konsequenzen für den Fall des Tests einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea vorgesehen. Die Resolution war nach dem bisher letzten Atomwaffentest Nordkoreas verabschiedet worden. Damals konnte sich der Uno-Sicherheitsrat zum bislang letzten Mal auf Sanktionen gegen Pjöngjang einigen. Die USA warnen bereits seit Wochen, Nordkorea könne in naher Zukunft erstmals seit fünf Jahren wieder einen Atomwaffentest vornehmen.