Joe Biden hat eine Million Coronatote in den USA seit Beginn der Pandemie beklagt. »Eine Million leere Stühle am Abendbrottisch. Jeder einzelne ein unersetzlicher Verlust«, erklärte der US-Präsident. Für diesen Donnerstag haben die USA und weitere Länder wie Deutschland einen internationalen Corona-Videogipfel einberufen, um den Kampf gegen die Pandemie zu verstärken. Gleichzeitig drängte Biden den US-Kongress, die von ihm beantragte Corona-Notfinanzierung in Höhe von 22,5 Milliarden Dollar (21,4 Milliarden Euro) zu bewilligen.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete mit Stand Dienstag knapp 996.000 Tote. Zuletzt starben pro Tag in den USA täglich um die 300 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Auch bei der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore wurde die Millionenmarke am Donnerstag noch nicht überschritten – ihre Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. Die JHU zählte mit Stand Donnerstag knapp 999.000 Coronatote. Der US-Sender NBC hatte auf Grundlage eigener Zählungen bereits in der vergangenen Woche mehr als eine Million Coronatote vermeldet. Kein Land hat mehr Coronatote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben.

Mehr als zwei Millionen Tote in Europa »Jeder hinterlässt eine Familie, eine Gemeinschaft und eine Nation, die durch diese Pandemie für immer verändert wurde«, sagte Biden weiter. Er und seine Ehefrau Jill würden für jeden von ihnen beten. »Als Nation dürfen wir nicht gefühllos werden angesichts solchen Leids«, so der US-Präsident. Er rief dazu auf, weiter wachsam zu bleiben. Coronatests und die Impfung gegen das Virus seien dabei entscheidend. In den USA sind 66 Prozent der Menschen zweifach geimpft. 46 Prozent von ihnen haben auch eine Auffrischungsimpfung. Die Impfquote stagniert allerdings.

Auch in Europa wurde eine traurige Marke vermeldet: Laut WHO sind auf dem Kontinent während der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen an den Folgen von Corona gestorben. Nach Angaben eines Sprechers handelt es sich um die Gesamtzahl der bestätigten Coronatodesfälle, die von 53 Ländern und Gebieten im Zuständigkeitsbereich des WHO-Regionalbüros für Europa an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet wurden, darunter auch Länder wie Russland.