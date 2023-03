Die Lage an der Südgrenze könnte für US-Präsident Joe Biden schon bald zu einem dominierenden Thema werden – erst recht mit Blick auf den nahenden Wahlkampf.

Die US-Regierung zieht laut Medienberichten in Erwägung, illegal in die USA gelangte Familien künftig wieder in Gewahrsam zu halten. Der »New York Times« zufolge traf die Biden-Regierung noch keine endgültige Entscheidung, ob jene Regelung für Familien aus der Zeit von Ex-Regierungschef Donald Trump wieder eingeführt wird.