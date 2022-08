NGO-Chef kämpfte gegen Abtreibungsrecht

Dem Bericht der »New York Times« zufolge soll Seid, ein Elektronikunternehmer aus Chicago und langjähriger Spender an die Republikaner, das Geld in mehreren Tranchen an die NGO überwiesen haben – mutmaßlich um Steuern zu sparen, heißt es in der US-Zeitung. Anstatt nur Geld zu überweisen, soll Seid hundert Prozent eines ihm gehörenden Unternehmens an die NGO gespendet haben, bevor dieses für 1,65 Milliarden US-Dollar an ein irisches Konglomerat verkauft worden sei. Dies soll aus Steuerunterlagen hervorgehen, die der »New York Times« vorgelegt worden seien, aus Unternehmensunterlagen und Aussagen eines Insiders.