Santos steht seit Längerem in der Kritik . Er soll große Teile seines Lebenslaufes erfunden haben – unter anderem Angaben zu seinem beruflichen Werdegang und seiner Herkunft. So behauptete er etwa, ein »erfahrener Investor an der Wall Street« gewesen zu sein. Auf Anfrage der »New York Times« teilten jedoch angebliche Arbeitgeber mit, Santos sei nie bei ihnen beschäftigt gewesen. Auch seinen Universitätsabschluss konnte die Zeitung nicht verifizieren.