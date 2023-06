Mit seinen extremen Positionen zu Abtreibungen und Homosexuellen rückte Pat Robertson die Anliegen der christlichen Rechten ins Zentrum der Politik der Republikaner. Nun ist der einflussreiche US-Fernsehprediger mit 93 Jahren gestorben. Wie das von ihm gegründete Fernsehunternehmen Christian Broadcasting Network mitteilte, starb er in seinem Haus in Virginia Beach an der Atlantikküste.