Sicherheitskräfte haben einen ehemaligen Special Agent des FBI wegen seiner mutmaßlichen Verbindungen zu einem russischen Oligarchen festgenommen. Das teilt die US-Staatsanwaltschaft in New York mit . Laut dem Sender ABC wurde der ehemalige FBI-Agent Charles McGonigal am Samstag auf der Rückreise aus Sri Lanka am New Yorker Flughafen John F. Kennedy festgenommen.