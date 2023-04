»Wissen, dass er es nicht tun wird«

Hutchinson rief Trump auf, sich angesichts der Anklage in New York aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen. Es sei ein trauriger Tag für Amerika, dass ein ehemaliger Präsident angeklagt sei. Der Rechtsstreit lenke ab, und Trump sollte sich lieber darauf konzentrieren, anstatt seine Präsidentschaftsbewerbung weiterzuverfolgen, sagte Hutchinson. »Gleichzeitig wissen wir aber, dass er es nicht tun wird. Und es gibt keine verfassungsrechtliche Vorschrift, die ihn dazu zwingen würde.«

Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag eine Anklage gegen ihn verkündet. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, die gegen Regeln der Wahlkampffinanzierung verstoßen sollen.