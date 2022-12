Der Tod des Afroamerikaners Floyd am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weiße Polizist Derek Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Seine Kollegen Kueng, Tou Thao und Thomas Lane schritten trotz Chauvins Handeln nicht ein. Kueng kniete während des Vorfalls auf Floyds Rücken. Dieser verlor der Autopsie zufolge das Bewusstsein – und starb.