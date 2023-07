Zielvorgabe der Marine wird seit Jahren verfehlt

Zudem geht aus dem Bericht hervor, dass die aktuelle Zahl die Zielvorgabe der US-Marine deutlich verfehlt. Festgelegt sei demnach, dass sich nur ein Fünftel der schnellen Angriffsflotte gleichzeitig in der Wartung befinden soll. Ein Leerlauf, weil U-Boote auf einen Termin warten müssen, soll nicht entstehen.

Die US-Marine hat laut dem Bericht ihre Zielvorgabe zuletzt im Haushaltsjahr 2015 erfüllen können. Damals hätten sich zehn U-Boote der schnellen Angriffsflotte zeitgleich in der Wartung befunden. Seither sei die Quote regelmäßig überschritten worden. Mit derzeit 37 Prozent liegt der Wert nun auf einem Höchststand, wie es in dem Bericht heißt. Zudem sei die Anzahl der schnellen Jagd-U-Boote gesunken. Noch vor zehn Jahren habe das Flottenvolumen bei 53 statt 49 U-Booten gelegen.