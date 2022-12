Wie bereits am Montag sollen nun auch am Dienstag die Schulen geschlossen bleiben. Auch Geschäfte haben geschlossen und verpassen so einen wichtigen Teil ihres Weihnachtsgeschäfts. Manche Cafés verschenken heißen Kaffee oder Essen.

Eine neue Stufe der Bedrohung

Der Gouverneur des Bundesstaats, Roy Cooper, bedankte sich bei allen Helfern – darunter »Strafverfolgungsbehörden, den Leuten, die den Verkehr regeln, weil die Ampeln ausgefallen sind, den Gesundheitsdienstleistern, dem Notfallpersonal und anderen, die ihr Bestes tun«.