US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der Regierung gewarnt. In einem Brief an den US-Kongress forderte sie die Abgeordneten am Freitag auf, die Schuldengrenze anzuheben oder ganz auszusetzen. Andernfalls werde der geltende Schuldendeckel bereits am 19. Januar erreicht, schrieb Yellen.