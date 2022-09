Die USA gelten als wichtigster Verbündeter Südkoreas im Pazifik. Nun ist im Vorfeld einer gemeinsamen Militärübung erstmals seit rund fünf Jahren ein US-Flugzeugträger in Südkorea eingelaufen.

Die Ankunft der nukleargetriebenen »USS Ronald Reagan« in der Hafenstadt Busan beweise die »Stärke des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA«, sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums in Seoul der Nachrichtenagentur AFP. Die Übung soll ein Signal der Stärke an das international isolierte Nordkorea schicken.