Fox News beruft sich sowohl im Fall Dominion auf die Pressefreiheit – und nun auch bei Smartmatic. Und tatsächlich dürfte es schwierig für Schadensersatzforderungen werden. Für einen Schuldspruch muss dem Sender Vorsatz nachgewiesen werden. Hinzu kommt bei Smartmatics Klage, dass New York die Medienrechte ziemlich gut schütze, wie der amerikanische Medienrechtsprofessor Roy Gutterman dem »Guardian« sagte.

Bereits im Jahr 2021 hatte Smartmatic die Klage eingereicht, in der Einleitung heißt es : »Die Erde ist rund. Zwei plus zwei ist vier. Joe Biden und Kamala Harris haben 2020 die Wahl zum Präsidenten und zur Vizepräsidentin in den USA gewonnen. Die Wahl wurde nicht gestohlen, gefälscht oder manipuliert. Das sind Fakten. Sie sind nachweisbar und unwiderlegbar.«