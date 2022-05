Zahlreiche Menschen haben sich in der US-Hauptstadt Washington und anderen Städten des Landes versammelt, um für das Recht auf Abtreibung zu demonstrieren. In Washington kamen am Samstagmittag (Ortszeit) einige Tausend Menschen auf der Flaniermeile National Mall zusammen. Sie wollten anschließend zum Obersten Gerichtshof des Landes laufen. Auch in anderen Städten wie New York, Chicago, Los Angeles und im texanischen Austin fanden große Märsche statt. Im ganzen Land waren für Samstag Hunderte Demonstrationen angekündigt. Mehrere Organisationen hatten dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen.