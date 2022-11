Umgang mit Protestierenden USA geben Bemühungen um Wiederbelebung von Atomabkommen mit Iran auf

Eine Neuauflage des Atomabkommens mit Iran rückt in die Ferne. Die USA geben die Bemühungen um die Wiederbelebung Vereinbarungen vorerst auf. Zwar werde die Tür für Verhandlungen offengelassen, aber die US-Regierung werde sich nun auf eine Politik der Sanktionen und des Drucks konzentrieren, sagte der US-amerikanische Sonderbeauftragte für Iran, Robert Malley, vor Journalisten in Paris. Er begründete den Kurswechsel mit dem Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten und mit dem Verkauf von Kampfdrohnen an Russland. Zudem seien die Verhandlungen nicht vorangekommen. Bei Gesprächen in Wien war monatelang erfolglos nach einem Kompromiss im Streit über das Abkommen gesucht worden.