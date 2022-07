In der Vergangenheit waren häufig auch Verbündete der USA auf der Schwarzen Liste gelandet, was wiederholt zu diplomatischen Spannungen führte. Gegen betroffene Länder werden Sanktionen verhängt, im Fall von befreundeten Staaten lässt die US-Regierung diese jedoch häufig fallen, solange sie Besserung geloben.

»Übersehen, leugnen oder verharmlosen«

Dem Bericht zufolge führt in Kambodscha »endemische Korruption« dazu, dass tausenden von Zwangsarbeit betroffenen Kindern nicht geholfen wird. Die Behörden würden Missbrauch häufig »übersehen, leugnen oder verharmlosen«. Im Fall von Vietnam kritisiert der Bericht vor allem, dass die Regierung in Hanoi nichts gegen eigene Botschaftsvertreter in Saudi-Arabien getan habe, die des Menschenhandels bezichtigt wurden.