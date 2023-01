Brasilianische Behörden konnten Identität zunächst nicht klären

In Brasilien wird Santos nun laut lokalen Medienberichten beschuldigt, ein gestohlenes Scheckbuch benutzt zu haben, um im Jahr 2008 in einem Geschäft Waren im Wert von 700 Dollar zu kaufen. Der Fall war zu den Akten gelegt worden, weil die Ermittler Santos nicht ausfindig machen konnten. Durch seine Wahl in den US-Kongress sei seine Adresse jedoch »verifiziert«, erklärte die Staatsanwaltschaft nun der AFP.

Zudem erklärte sie, nicht feststellen zu können, ob Santos die brasilianische Staatsbürgerschaft besitze. Ihm zufolge waren seine Großeltern europäische Juden, die vor »Stalins Verfolgung« und dann vor den Nazis nach Brasilien geflohen waren.