Wer an die Präsidentschaft von George W. Bush zurückdenkt, dem fällt wahrscheinlich der Irakkrieg ein. Auch den republikanischen Politiker selbst scheint das Thema nach fast 20 Jahren nicht loszulassen. Darauf deutet zumindest ein Versprecher in einer Rede hin.

Bush, der von 2001 bis 2009 US-Präsident war, hat bei einem Auftritt in der texanischen Stadt Dallas scharfe Kritik an der russischen Politik geübt. »Russische Wahlen sind manipuliert. Politische Gegner werden inhaftiert oder anderweitig aus dem Wahlprozess ausgeschlossen«, sagte er. »Das Ergebnis ist das Fehlen von Kontrollen und Gegengewichten in Russland und die Entscheidung eines einzigen Mannes, eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion des Irak zu starten«, sagte Bush. Sein Versprecher fiel ihm selbst sofort auf.