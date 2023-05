Sie gehören zu einer der berüchtigtsten ultrarechten Gruppen in den USA und mischten auch beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit, nun hat ein Gericht befunden: Mehrere Mitglieder der Miliz »Proud Boys« haben sich im Zusammenhang mit den schweren Ausschreitungen in Washington Verbrechen schuldig gemacht.