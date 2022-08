Das US-Militär hat am Dienstag eigenen Angaben zufolge in der syrischen Stadt Deir al-Zor einen Angriff auf Infrastruktureinrichtungen verübt, die mit der iranischen Eliteeinheit Islamische Revolutionsgarden (IRGC) in Verbindung stehen. »Die heutigen Schläge waren notwendig, um das US-Personal zu schützen und zu verteidigen«, wurde Kommandeur Joe Buccino in einer Mitteilung zitiert.