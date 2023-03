Kurz vor einem Treffen der Regierungschefs aller drei Länder am Montag in San Diego nannte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, erste Details dazu. Die konkreten Vorbereitungen begännen bereits jetzt mit der Ausbildung australischer Seeleute, Ingenieure, Techniker und anderen Personals, sagte Sullivan. In ein paar Jahren sei dann geplant, regelmäßig auf rotierender Basis U-Boote aus den USA und Großbritannien in Australien zu stationieren.