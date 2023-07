»Diese schockierenden Aufzeichnungen werfen grundlegende Fragen über Präsident Biden und den Secret Service auf«, ließ sich Judicial-Watch-Präsident Tom Fitton angesichts der Publikation der Unterlagen zitieren. Es handele sich um »eine besondere Art von Verrücktheit und Korruption, bei der ein Präsident seinem Hund erlaubt, wiederholt Mitarbeiter des Secret Service und des Weißen Hauses anzugreifen und zu beißen«.

Judicial Watch: nebulöse Organisation

Die Äußerung passt in das Narrativ der Organisation: So forderte diese nach der Anklage gegen Ex-Präsident Trump eine ebensolche gegen Joe Biden . In einem Tweet von diesem Dienstag wiederum verlangt sie »clean elections« – und befeuert so das Narrativ von der gestohlenen Wahl. Was also würde besser in die Kampagne passen als das Bild eines trotteligen US-Präsidenten, der seine Hunde nicht im Griff hat?