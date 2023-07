Anti-Abtreibungsgesetz gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung

Eine Umfrage in Iowa im März ergab, dass 61 Prozent der Erwachsenen in diesem Bundesstaat der Meinung sind, dass Abtreibung in den meisten oder allen Fällen legal sein sollte. 35 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Schwangerschaftsabbrüche in den meisten oder allen Fällen illegal sein sollten.

Derzeit sind Abtreibungen in Iowa bis zur 20. Schwangerschaftswoche erlaubt. Das neue Gesetz mit der verkürzten Frist wird mit der Unterschrift der Gouverneurin am Freitag in Kraft treten. Dann sind Abtreibungen grundsätzlich verboten, sobald eine Tätigkeit der Herzzellen des Embryos festgestellt werden kann, was nach rund sechs Schwangerschaftswochen der Fall ist. Zu diesem Zeitpunkt wissen viele Frauen noch nicht, dass sie schwanger sind.