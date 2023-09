Joe Biden plant vorerst mit weiteren Dienstreisen. Diese Woche steht eine Reise zum G20-Gipfel in Indien und im Anschluss ein Stopp in Vietnam an.

Steigende Zahlen

In den USA hat die Zahl der Coronainfektionen und Krankenhauseinweisungen in den vergangenen Wochen zugenommen. Auch in Deutschland steigen die Infektionszahlen, einige Experten fürchten einen Coronaherbst. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, im Herbst wieder Masken zu tragen. »Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen«, sagte Dahmen.