Auf einem Video der Szene wirkt es so, als würden sich die 71-jährige First Lady und der 58-jährige Second Gentleman auf die Lippen küssen. Eindeutig zu erkennen ist das aber nicht.

Das konservative Boulevardblatt »New York Post«, sprach von einem »seltsamen Kuss« und wandelte den Begriff »State of the Union« in »Smooch of the Union« um: »Knutscher der Union«.