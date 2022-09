»Ja, Florida kann bestätigen, dass die beiden Flugzeuge mit illegalen Einwanderern, die heute in Martha's Vineyard ankamen, Teil des Umsiedlungsprogramms des Staates waren, um illegale Einwanderer in Schutzzonen zu transportieren«, sagte DeSantis-Sprecherin Taryn Fenske am Mittwoch gegenüber Fox News Digital.

Auch andere republikanische Gouverneure hatten zuletzt immer wieder Migranten in demokratisch geprägte Regionen des Landes geschafft. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ließ am Donnerstag zwei Busse voller Migranten öffentlichkeitswirksam in die Nähe der Residenz von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington bringen.