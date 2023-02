Auch das US-Repräsentantenhaus verurteilte Chinas Spionage mit einem Beobachtungsballon einstimmig und überparteilich. Es handle um eine »dreiste Verletzung« der Souveränität der USA, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution. Die Kongresskammer prangerte auch an, dass China die internationale Gemeinschaft mit falschen Behauptungen habe täuschen wollen. Der Text sende eine klare, überparteiliche Botschaft an Peking und mache deutlich, dass diese Art von »Aggression« nicht toleriert werde, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Michael McCaul.