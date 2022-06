Obwohl die USA Guaidó weiterhin als Interimspräsidenten anerkennen, bekam auch der Oppositionsführer keine Einladung. Er hatte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten erklärt und versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu drängen. Zwar erhielt er zunächst viel Unterstützung aus dem westlichen Ausland, konnte sich aber in Venezuela selbst nie durchsetzen. Präsident Maduro sitzt in Venezuela inzwischen wieder fest im Sattel. Zuletzt verlor Guiadó auch in seiner Heimat deutlich an Unterstützung. Angesichts von Armut und Gewalt haben rund sechs Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen.