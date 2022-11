Die Immunitätsklausel wurde vonseiten des US-Justizministeriums verhängt. »Die US-Regierung hat große Besorgnis über den schrecklichen Mord an Jamal Khashoggi geäußert«, heißt es in einem Erlass des Ministeriums. Man habe diese Besorgnis auch gegenüber den höchsten Regierungsebenen in Saudi-Arabien geäußert. »Allerdings«, heißt es in dem Erlass weiter, gelte für Salman nun »die Doktrin der Immunität von Staatsoberhäuptern«.